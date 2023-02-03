США готовы передать Украине “умные” бомбы большей дальности в новом пакете помощи — FT

Февраль, 03 в 0:12

США готовы передать Украине “умные” бомбы большой дальности, с помощью которых ВСУ смогут удвоить нынешнюю дальность в рамках пакета помощи стоимостью почти $2,2 млрд.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники, ознакомленные с этим вопросом. Планируется, что о новом пакете военной поддержки от США объявят днем 3 февраля.

“Умные” бомбы имеют радиус действия более 151 км и могут быть выпущены из нескольких видов ракетных установок, включая HIMARS, которые активно использует Украина для защиты от России. В Украине наибольшая дальность ракетной системы залпового огня составляет чуть более 85 км.

Сейчас смотрят В частности, США предоставят средства на закупку бомб малого диаметра наземного запуска, что является частью около $1,7 млрд помощи, поступающей от фонда Инициатива содействия безопасности Украины. Пакет также будет включать $425 млн помощи, которая будет поступать непосредственно через запасы оружия США. Пакет также будет включать компоненты противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы и запасные части для систем, которые уже находятся на поле боя. Выделение пакета произошло после совместного объявления США и Германии об отправке основных боевых танков, поскольку Запад стремится подготовить Украину к контрнаступлению весной. По последним данным, Россия собрала в Украине более 300 тыс. военных и усиливает артиллерийские обстрелы в жестоких боях на Востоке страны. Представители украинского правительства предупреждают, что РФ готовится осуществить повторное наступление в ближайшие недели. Несмотря на то, что система бомбардировки поможет Украине атаковать российские цели, которые ранее были недоступны, она не отвечает потребностям Киева в выделении армейской тактической ракетной системы еще большей дальности (ATACMS), способной достигать более 297 км. Читайте Гвардия наступления: МВД формирует штурмовые бригады для усиления сил обороны

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