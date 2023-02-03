Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

США готовы передать Украине “умные” бомбы большей дальности в новом пакете помощи — FT

Юля Захарченко, редактор ленты
прапор США
Фото: Unsplash

США готовы передать Украине “умные” бомбы большой дальности, с помощью которых ВСУ смогут удвоить нынешнюю дальность в рамках пакета помощи стоимостью почти $2,2 млрд.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники, ознакомленные с этим вопросом. Планируется, что о новом пакете военной поддержки от США объявят днем 3 февраля.

“Умные” бомбы имеют радиус действия более 151 км и могут быть выпущены из нескольких видов ракетных установок, включая HIMARS, которые активно использует Украина для защиты от России. В Украине наибольшая дальность ракетной системы залпового огня составляет чуть более 85 км.

Сейчас смотрят

В частности, США предоставят средства на закупку бомб малого диаметра наземного запуска, что является частью около $1,7 млрд помощи, поступающей от фонда Инициатива содействия безопасности Украины. Пакет также будет включать $425 млн помощи, которая будет поступать непосредственно через запасы оружия США.

Пакет также будет включать компоненты противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы и запасные части для систем, которые уже находятся на поле боя.

Выделение пакета произошло после совместного объявления США и Германии об отправке основных боевых танков, поскольку Запад стремится подготовить Украину к контрнаступлению весной.

По последним данным, Россия собрала в Украине более 300 тыс. военных и усиливает артиллерийские обстрелы в жестоких боях на Востоке страны. Представители украинского правительства предупреждают, что РФ готовится осуществить повторное наступление в ближайшие недели.

Несмотря на то, что система бомбардировки поможет Украине атаковать российские цели, которые ранее были недоступны, она не отвечает потребностям Киева в выделении армейской тактической ракетной системы еще большей дальности (ATACMS), способной достигать более 297 км.

Читайте
Гвардия наступления: МВД формирует штурмовые бригады для усиления сил обороны

Источник: Financial Times
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка