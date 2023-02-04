США ввели санкции против руководства иранской компании, которая производит БПЛА
США ввели санкции против восьми высокопоставленных должностных лиц иранского производителя беспилотников в ответ на поставки Тегераном БПЛА России для войны против Украины.
Об этом сообщает издание CNN.
Компания-производитель Paravar Pars уже находилась под санкциями в США и Европейском Союзе за производство беспилотников для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.
В пятницу, 3 февраля, Министерство финансов США ввело санкции против Совета директоров компании.
— Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для КСИР и Вооруженных сил Ирана. В более широком смысле, Иран поставляет БПЛА для боевых операций России с целью нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине, — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.
Напомним, что с лета 2022 года Россия активно использует беспилотники иранского производства Shahed для ударов по критической инфраструктуре Украины.
Несмотря на утверждение Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием – но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.
Фото: ГУР