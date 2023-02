ЕС согласовал потолок цен на российское дизтопливо на уровне $100 за баррель — СМИ

Европейский Союз согласовал потолок цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что потолок на менее дорогие российские нефтепродукты — $45 за баррель.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступит в силу в воскресенье, 5 февраля.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.

With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023