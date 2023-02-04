ЕС согласовал потолок цен на российское дизтопливо на уровне $100 за баррель — СМИ

Февраль, 03 в 22:01

Европейский Союз согласовал потолок цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что потолок на менее дорогие российские нефтепродукты — $45 за баррель.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступит в силу в воскресенье, 5 февраля.

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– Мы должны продолжать лишать Россию средств для ведения войны против Украины. Запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу в воскресенье. Вместе с G7 мы устанавливаем потолок на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков, — написала она в Twitter.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday. With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

Также информацию о согласовании потолка цен на российские нефтепродукты подтвердило шведское председательство в Совете ЕС.

– Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины, — говорится в сообщении председательства в Twitter.