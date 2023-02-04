Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

ЕС согласовал потолок цен на российское дизтопливо на уровне $100 за баррель — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
ЕС согласовал потолок цен на российское дизтопливо на уровне $100 за баррель — СМИ
Фото: Depositphotos

Европейский Союз согласовал потолок цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что потолок на менее дорогие российские нефтепродукты — $45 за баррель.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступит в силу в воскресенье, 5 февраля.

Сейчас смотрят

– Мы должны продолжать лишать Россию средств для ведения войны против Украины. Запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу в воскресенье. Вместе с G7 мы устанавливаем потолок на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков, — написала она в Twitter.

Также информацию о согласовании потолка цен на российские нефтепродукты подтвердило шведское председательство в Совете ЕС.

– Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины, — говорится в сообщении председательства в Twitter.

Читайте
Страны G7 планируют в марте пересмотреть уровень ограничения цен на российскую нефть

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка