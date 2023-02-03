Союзники по НАТО призвали Россию вернуться к выполнению договора New START, предусматривающего сокращение ядерных вооружений.

Соответствующее заявление Североатлантического совета обнародовано на официальном сайте НАТО.

– Союзники по НАТО согласны с тем, что договор New START способствует международной стабильности, ограничивая стратегические ядерные силы России и США . Именно поэтому мы с беспокойством отмечаем, что РФ провалила исполнение обязывающих правовых положений по новому договору START, — подчеркивается в заявлении.

Союзники по НАТО напомнили, что РФ отказалась от очередной встречи Двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки. Кроме того, Москва не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты с августа 2022 года.

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Все это не позволяет Соединенным Штатам адекватно проверять соблюдение Россией ограничений, предусмотренных договором. При этом Вашингтон в полной мере соблюдает условия документа.

В заявлении отмечается, что союзники по НАТО рассматривают эффективный контроль над вооружениями как существенный вклад в достижение целей безопасности. А договор New START отвечает интересам нацбезопасности всех государств, включая союзников по НАТО.

Именно поэтому НАТО поддерживает соглашение между США и РФ, заключенное в феврале 2021 года, о продлении действия договора на следующие 5 лет.

– Однако невыполнение Россией своих обязательств подрывает жизнеспособность договора New START. Мы призываем РФ выполнить собственные обязательства по договору путем допуска инспекций на российскую территорию, а также путем возвращения к участию в Двусторонней консультативной комиссии, — говорится в заявлении.

Договор New START (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) касается сокращения ядерных вооружений. Он был подписан между Соединенными Штатами и РФ в апреле 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

В 2021 году стороны договорились о продлении действия договора на следующие пять лет (т.е. до начала февраля 2026 года).

Документ предполагает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов стратегических ядерных вооружений. Каждая из сторон-подписантов, то есть США и РФ, обязались сократить до 1 550 единиц количество ядерных боезарядов и до 700 единиц количество развернутых средств их применения (речь идет о межконтинентальных ракетах, подводных лодках и стратегических бомбардировщиках).

Источник: НАТО