РФ пытается привлечь к боевым действиям осужденных женщин, чтобы пополнить потери — Генштаб

Февраль, 04 в 18:35

Российская Федерация пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин, чтобы пополнить потери в живой силе. Об этом сообщает в сводке 4 февраля Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также известно, что этих женщин направили на территорию Российской Федерации для прохождения соответствующей подготовки.

Сейчас смотрят По данным Генерального штаба ВСУ, украинская авиация в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины ударили по пункту управления, двум районам сосредоточения живой силы, зенитно-ракетному комплексу и складу горюче-смазочных материалов врага. Читайте Позволит больше знать о враге: в Силах обороны внедряют систему Delta

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