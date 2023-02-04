Февраль, 04 в 13:32

Согласно анализу торговых данных, турецкие компании в прошлом году экспортировали оборудования, электроники, запчастей и других товаров, необходимых России для Вооруженных сил, на десятки миллионов долларов.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму не менее 18,5 млн долларов, включая пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства, как минимум 10 российским компаниям, находящимся под санкциями США за причастность к военной агрессии России в Украине.

Сейчас смотрят

Согласно данным, проанализированным The Wall Street Journal, турецкие компании отправили как минимум три партии товаров американского производства.

Турецкие фирмы также отправили в Россию товаров еще на 15 млн долларов, в частности лифты, электрогенераторы, платы и другие товары в нарушение американского экспортного контроля.

В прошлом году США и более 30 других стран ввели санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину, пытаясь лишить Москву средств для ведения войны.

Но Турция, которая является членом НАТО, заявила, что не будет придерживаться этих санкций. Тем не менее США продолжают давить на третьи страны, в том числе на Турцию, чтобы минимизировать поставку товаров в РФ.

В МИДе Турции отказались комментировать возможный экспорт в Россию.

Официальные лица Турции заявляют, что страна признает только санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а введенные такими странами, как США.

Среди попавших под санкции компании РФ, но получившие товары из Турции, есть компания, производящая системы вооружения для ВМФ России, а также Промтехнология, попавшая под санкции за производство винтовок для российских Вооруженных сил.