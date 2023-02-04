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В Раде спрогнозировали, когда Украина может получить конфискованные $5,4 млрд олигарха Малофеева

Марта Бондаренко, редактор ленты
прапор США
Фото: Depositphotos

Конфискованные в США 5,4 млн долларов, принадлежавших российскому олигарху Константину Малофееву, передадут Украине. Есть соответствующее решение американского суда.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Он подчеркнул, что это знаковое событие для Украины.

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— Думаю, что деньги передадут быстро, ведь есть решение Министерства юстиции США и генеральный прокурор США санкционировал передачу этих средств Украине. Я думаю, что перечисление не займет много времени – максимум несколько недель, – заметил Денис Маслов.

По его словам, правительства США и Украины вместе работали над предложениями по возможности конфискации у российских олигархов их активов в Соединенных Штатах.

Передача этих средств – результат принятой в декабре 2022 года поправки в бюджет США.

Денис Маслов надеется, что другие страны, где также заблокированы активы российских олигархов, последуют примеру США и передадут те средства Украине.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики подчеркнул, что олигарху Малофееву грозит до 40 лет заключения в США.

Накануне, 3 февраля, генеральный прокурор США Меррик Гарланд на встрече с украинским коллегой Андреем Костиным объявил, что конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева на сумму 5,4 млн долларов передадут Украине.

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Это первая в истории передача конфискованных российских активов для Украины, отмечает CNN.

Константин Малофеев попал под американские санкции еще в 2014 году. Однако олигарх всячески уклонялся от них, поэтому в апреле 2022 года в США конфисковали его активы. В июне средства Малофеева на банковском счету в США арестовали.

В конце декабря Конгресс США принял поправку о финансировании федерального правительства, предусматривающую право Минюста передавать Госдепу конфискованные активы, которые затем пойдут на помощь Украине.

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