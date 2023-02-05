Февраль, 05 в 10:41

Полномасштабное вторжение РФ в Украину усилило зависимость европейских государств от Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.

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Ведущую роль США сыграли и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.

— Цель президента Франции Эммануэля Макрона по поводу “стратегической автономии” — превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, — оказалась пустым звуком, — говорится в издании.

По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.

– У нас очень мало стремления к автономии, если это означает отдаление от Соединенных Штатов, потому что война подчеркнула важность американского военного присутствия в Европе и гарантий, которые она давала европейским союзникам со времен Второй мировой войны, – отмечает политолог Чарльз Купчан.

Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство – как по отдельности, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга, считают аналитики.

Недавно США выделили Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд.

Поддержка включает высокоточные бомбы GLSDB, противотанковые ракеты Javelin, комплексы ПВО Hawk, артиллерийские боеприпасы и т.д.