Индия увеличила закупки нефти из РФ, которую перерабатывает в топливо для стран Запада

Февраль, 05 в 17:51

Индия играет все более важную роль на мировых нефтяных рынках, покупая все более дешевую российскую нефть. После переработки это сырье попадает в Европу и США.

Как пишет агентство Bloomberg, Нью-Дели испытал незначительную негативную реакцию со стороны общественности, ведь Запад пытается сократить энергетические поступления Москвы, одновременно предотвратив шок в поставках нефти.

Между тем, Индия может стать еще более центральной на глобальной нефтяной карте.

Сейчас смотрят — У чиновников Минфина США две главные цели: поддерживать поставки на рынок и лишать Россию доходов от нефти, — говорит старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кехилл. По его словам, они отдают себе отчет, что индийские и китайские нефтепереработчики могут получить большую маржу, покупая российскую нефть по сниженным ценам и экспортируя продукцию по рыночным ценам. По данным компании Kpler, Индия поставляла около 89 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в Нью-Йорк в прошлом месяце, больше всего за почти четыре года. Ежедневный поток дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу составил 172 тыс. баррелей в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года. Ожидается, что значение этой азиатской страны вырастет после того, как в воскресенье вступят в силу новые санкции Евросоюза по экспорту российской нефти. Это сделает дешевую российскую нефть еще более привлекательной для Индии, которая возлагается на импорт для удовлетворения примерно 85% своих потребностей в нефти. Согласно руководящим принципам ЕС, Индия, вероятно, действует в рамках правил. Когда российская нефть перерабатывается в топливо в стране, не входящей в блок, например в Индии, продукты нефтепереработки могут быть доставлены в ЕС, поскольку они не считаются российскими. Читайте Страны G7 планируют в марте пересмотреть уровень ограничения цен на российскую нефть

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