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В Иране помилуют десятки тысяч заключенных, в том числе некоторых участников недавних протестов

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Алі Хаменеї
Фото: Depositphotos

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи согласился помиловать или смягчить приговоры десяткам тысяч осужденных, в том числе арестованных во время недавних беспорядков в Иране.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По случаю годовщины Исламской революции глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени-Эджеи предложил помиловать или смягчить наказание тысячам осужденных, и Аятолла Хаменеи согласился.

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Осужденные за последние массовые беспорядки будут помилованы при условиях:

  • что они не являются иностранными шпионами;
  • не имели прямых контактов с иностранными спецслужбами;
  • не совершали умышленных убийств или телесных повреждений;
  • не разрушали или сжигали государственные, военные и общественные объекты;
  • не имели частного истца.

Протесты в Иране начались после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини 16 сентября 2022 года. Девушку арестовала полиция морали тремя днями раньше неправильного ношения хиджаба и зауженных джинсов.

Семья Амини говорит, что ее избили и несколько раз ударили по голове. После этого она впала в кому, а через несколько дней скончалась. Правительство и полиция отрицают обвинения.

Впоследствии в Иране была убита еще одна школьница 16-летняя Асра Панахи. Девушку забили до смерти работники службы безопасности власти страны за то, что она отказалась петь гимн.

По данным правозащитной организации Amnesty International, с начала протестов погибли по меньшей мере 108 человек, из которых 23 – несовершеннолетние.

Чтобы усмирить население, власти Ирана устраивали показательные казни протестующих. 23-летний Маджид Реза Рахнавард был публично повешен в священном шиитском городе Мешхед.

В декабре 2022 года власти Ирана заявили о ликвидации полиции морали и пересмотре закона о ношение хиджаба.

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Источник: IRNA

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