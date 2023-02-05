ЕС призывает Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией

Февраль, 05 в 19:34

Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным против России в авиационной сфере, и не возобновлять прямые рейсы между странами.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Петер Стано, в ответ на запрос грузинского издания Netgazet, по поводу того, как ЕС отнесется к заявлениям Тбилиси о возможном возобновлении авиасообщения с Россией.

Стано подчеркнул, что Грузия должна быть внимательна, чтобы Россия не могла избежать наложенных на нее санкций. А также напомнил, что в случае поддержки России, санкции могут быть наложены и на саму Грузию.

Сейчас смотрят – Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационном секторе, и оставаться бдительными по поводу любых возможных попыток обойти санкции. Режим санкций ЕС рассматривает возможность наложения санкций на тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России, – сказал Стано. В то же время Петер Стано подчеркнул, что из-за санкций, 95% российского авиационного флота больше не могут модернизировать и совершенствовать свои самолеты, что необходимо для поддержания международных технических стандартов и стандартов безопасности. – Кроме того, в свете серьезных беспокойств по безопасности, высказанных Организацией международной гражданской авиации ООН (ICAO) в отношении России, Грузия не должна допускать опасные российские самолеты на свою территорию. В США также отреагировали на возможное возобновление авиасообщения с Россией. Отметив, что возобновление авиасообщения между Грузией и Россией создаст угрозу санкций для компаний, обслуживающих российские авиалинии в грузинских аэропортах. Читайте За войну против Украины: вступил в силу запрет завозить нефтепродукты в ЕС из РФ Источник: Netgazet

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