Европа не будет отправлять своих солдат в Украину – Боррель
ЕС не будет отправлять своих солдат в Украину, потому что не является стороной конфликта.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais.
Политик заверил, что помощь Киеву не имеет срока годности и что Европа заинтересована в том, чтобы Путин не победил в этой войне.
Впрочем, отправка европейских военных в Украину для участия в боевых действиях никогда не была на повестке дня.
– Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска, но это уж точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло, – прокомментировал Боррель.
По словам дипломата, ЕС делает все возможное, чтобы помочь ВСУ. В Польше и Германии уже начались учения для украинских военных.
– Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения, – рассказал Боррель.
Напомним, 2 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен посетили Киев с рабочим визитом. Тогда Боррель заявил, что помощь ЕС с начала полномасштабного вторжения достигла €50 млрд.
Источник: El Pais