Приговоренный к смертной казни экс-президент Пакистана Мушарраф скончался в эмиграции

Февраль, 05 в 12:49

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф, пришедший к власти в результате переворота и правивший страной почти десятилетие, скончался в Дубае.

79-летний Мушарраф скончался в больнице после продолжительной болезни. Сообщается, что он страдал редким заболеванием — амилоидозом (болезнь нарушения белкового обмена, — Ред.).

Пакистанские военные подтвердили его смерть в заявлении, выразив “сердечные соболезнования по поводу смерти генерала Первеза Мушаррафа”.

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– Пусть Аллах благословит душу умершего и даст силы семье погибшего, – говорится в ней.

В понедельник в ОАЭ отправят специальный борт, чтобы вернуть тело Мушаррафа в Пакистан для погребения.

Что известно о Первезе Мушаррафе?

Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота 1999 года. Он объявил себя президентом в 2001 году, оставаясь главой армии, и занимал должность до 2008 года, когда коалиция начала принимать меры по его импичменту.

За более чем семь лет пребывания в должности на него было совершено по крайней мере три покушения.

После терактов 11 сентября Мушарраф стал ключевым союзником США и пытался стать незаменимой фигурой в борьбе с исламским экстремизмом. Но за время пребывания у власти он прославился систематическими репрессиями и нарушениями прав человека.

В 2007 году он приостановил действие конституции, ввел военное положение, отправил в отставку главу Верховного суда и арестовал активистов и адвокатов, что спровоцировало массовые протесты. После убийства оппозиционного лидера Беназира Бхутто в 2007 году настроения в стране ухудшились еще больше. Он ушел в отставку в 2008 году и был вынужден уехать.

Мушарраф вернулся в 2013 году, чтобы баллотироваться на национальных выборах в стране. Тогда он не победил, поскольку против него завели несколько судебных дел, связанных с предыдущим пребыванием в должности президента.

Спустя три года его заочно приговорили к смертной казни за государственную измену, связанную с его решением в 2007 году ввести чрезвычайный режим. Однако позже суд отменил это решение.