На Тайване произошло мощное землетрясение: что известно
На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера, сообщает Европейский сейсмологический центр.
По данным центра, колебания ощущались в уездах Тайдун, Хуалянь и Чжанхуа. Информации о пострадавших и ущербе, а также о вероятной угрозе цунами пока нет.
Согласно сообщениям пользователей сайта центра, в районе Сяншань толчки ощущались в течение 45 секунд.
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Перед этим произошло сильнейшее землетрясение на востоке Турции в ночь с 5 на 6 февраля, который затем продолжилось днем.
По последним данным, зафиксировано по меньшей мере 22 подземных толчка, магнитуда составила 7,4 балла. Позже последствия
землетрясения перебросились на территорию Сирии.