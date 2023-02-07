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На Тайване произошло мощное землетрясение: что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
На Тайване произошло мощное землетрясение: что известно

На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера, сообщает Европейский сейсмологический центр.

По данным центра, колебания ощущались в уездах Тайдун, Хуалянь и Чжанхуа. Информации о пострадавших и ущербе, а также о вероятной угрозе цунами пока нет.

Согласно сообщениям пользователей сайта центра, в районе Сяншань толчки ощущались в течение 45 секунд.

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Перед этим произошло сильнейшее землетрясение на востоке Турции в ночь с 5 на 6 февраля, который затем продолжилось днем.

По последним данным, зафиксировано по меньшей мере 22 подземных толчка, магнитуда составила 7,4 балла. Позже последствия
землетрясения перебросились на территорию Сирии.

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