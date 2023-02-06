За три дня до катастрофы: сейсмолог из Нидерландов предупреждал о землетрясении в Турции

Февраль, 06 в 20:25

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хогербейтс за три дня до трагедии предвидел сильное землетрясение, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter 3 февраля.

– Рано или поздно в этом регионе (юго-центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение примерно магнитудой 7,5, – написал Фрэнк Хогербейтс в своем Twitter.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV Сейчас смотрят — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

После трагического землетрясения сейсмолог написал еще один пост и выразил соболезнования семьям погибших. А также предостерег своих читателей, что еще некоторое время после землетрясения могут наблюдаться мощные толчки.

— Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от масштабного землетрясения в центральной Турции. Как я уже говорил раньше, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115 и 526 годах, – отметил Хогербейтс.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey. As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

Напомним, утром, 6 февраля, в южной части Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Турции, по состоянию на 19:30 число погибших выросло до 1 651 человека, ранены 11 119 человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения.

В посольстве Украины в Турции был создан оперативный штаб, в который были привлечены сотрудники консульств в Стамбуле и Анталии.

В МИД поступило 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции.

Источник: Фрэнк Хогербейтс

Фото: SSGEOS