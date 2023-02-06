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За три дня до катастрофы: сейсмолог из Нидерландов предупреждал о землетрясении в Турции

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Землетрус Туреччина

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хогербейтс за три дня  до трагедии предвидел сильное землетрясение, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter 3 февраля.

– Рано или поздно в этом регионе (юго-центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение примерно магнитудой 7,5, – написал Фрэнк Хогербейтс в своем Twitter.

После трагического землетрясения сейсмолог написал еще один пост и выразил соболезнования семьям погибших. А также предостерег своих читателей, что еще некоторое время после землетрясения могут наблюдаться мощные толчки.

— Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от масштабного землетрясения в центральной Турции. Как я уже говорил раньше, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115 и 526 годах, – отметил Хогербейтс.

Напомним, утром, 6 февраля, в южной части Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.  Как сообщили в Министерстве здравоохранения Турции, по состоянию на 19:30 число погибших выросло до 1 651 человека, ранены 11 119 человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения.

В посольстве Украины в Турции был создан оперативный штаб, в который были привлечены сотрудники консульств в Стамбуле и Анталии.

В МИД поступило 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции.

Источник: Фрэнк Хогербейтс

Фото: SSGEOS

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