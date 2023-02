За три дня до катастрофы: сейсмолог из Нидерландов предупреждал о землетрясении в Турции

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хогербейтс за три дня до трагедии предвидел сильное землетрясение, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter 3 февраля.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

После трагического землетрясения сейсмолог написал еще один пост и выразил соболезнования семьям погибших. А также предостерег своих читателей, что еще некоторое время после землетрясения могут наблюдаться мощные толчки.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023