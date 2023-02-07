Самое сильное за последние 40 лет: в штате Нью-Йорк произошло землетрясение

Недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8. Оно является самым сильным за последние 40 лет.

Землетрясение произошло 6 февраля. Очаг залегал на глубине 3 км.

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц отметил, что никаких сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Сейсмолог Национального информационного центра по землетрясениям Яареб Альтавиль заявил, что северо-восточные землетрясения “происходят постоянно” и это может произойти где угодно в любое время.

Телеканал отметил, что в регионе Западная Сенека с 1983 года произошло 24 землетрясения магнитудой более 2,5, но в понедельник произошло самое сильное из них.

Напомним, что 6 февраля, в турецком районе Пазарджык было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. По состоянию на утро 7 февраля подтвержденное число погибших в Турции возросло до 2921 человека.

Кроме того, в понедельник, 6 февраля, в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Источник: NBC