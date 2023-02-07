Более 60% российских предприятий из-за санкций перешли на китайское сырье и запчасти
Санкции заставили большинство российских промышленных компаний заменить оборудование из-за нехватки запчастей и комплектующих.
Такие выводы сделали в институте Гайдара после мониторинга рынка.
Согласно исследованиям, 63% промышленных предприятий перешли на продукцию китайских производителей.
Часть продукции 21% респондентов импортируют из ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и 17% из Турции.
– Ранее, в 2022 году, опросы ИЭП (Института экономической промышленности) фиксировали, что переход на такие поставки из КНР вынужденный и компании предпочли бы европейские аналоги даже за большие деньги, – говорится в сообщении.
В институте Гайдара отметили, что 23% респондентов до сих пор продолжают получать запрещенные импортные комплектующие.
Подсанкционное сырье и материалы не используют 20% предприятий, машин и оборудования – 11%.
Российские производители, в 2022 году столкнулись не только с нехваткой комплектующих, но еще и с нехваткой кадров.
Источник: Институт Гайдара