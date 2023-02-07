Более 60% российских предприятий из-за санкций перешли на китайское сырье и запчасти

Санкции заставили большинство российских промышленных компаний заменить оборудование из-за нехватки запчастей и комплектующих.

Такие выводы сделали в институте Гайдара после мониторинга рынка.

Согласно исследованиям, 63% промышленных предприятий перешли на продукцию китайских производителей.

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Часть продукции 21% респондентов импортируют из ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и 17% из Турции.

– Ранее, в 2022 году, опросы ИЭП (Института экономической промышленности) фиксировали, что переход на такие поставки из КНР вынужденный и компании предпочли бы европейские аналоги даже за большие деньги, – говорится в сообщении.

В институте Гайдара отметили, что 23% респондентов до сих пор продолжают получать запрещенные импортные комплектующие.

Подсанкционное сырье и материалы не используют 20% предприятий, машин и оборудования – 11%.

Российские производители, в 2022 году столкнулись не только с нехваткой комплектующих, но еще и с нехваткой кадров.

Источник: Институт Гайдара