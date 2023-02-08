РФ отправила в Турцию со “спасательной миссией” Мартынова, совершившего военные преступления в Украине

Российский военный преступник Даниил Мартынов прибыл в Турцию после серии сокрушительных землетрясений со “спасательной миссией” от Министерства по делам чрезвычайных ситуаций РФ.

Мартынов — это начальник охраны президента Чечни Рамзана Кадырова, участвовал в боевых действиях в Украине, в частности, воевал в Бородянке.

В августе 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Мартынову. По его приказу на Киевщине кадыровцы брали местных жителей в заложники, чтобы использовать гражданских как “живой щит” для российской армии.

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По данным украинских изданий, Мартынова московское руководство отправило в заграничную командировку как советника главы МЧС России, однако на самом деле он вполне может выполнять задачи другого характера.

Вероятно, что настоящей задачей российского наемника может быть убийство кого-то из чеченских лидеров, получивших убежище в Турции, или слежка за некоторыми турецкими чиновниками, которые влияют на поддержку Украины.

В то же время СМИ предполагают, что аэромобильная группировка “спасателей” России под руководством Мартынова может осуществить в Турции диверсии.