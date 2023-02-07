Февраль, 07 в 15:00

Танкеры теневого флота Ирана начали перевозить российскую нефть после того, как в декабре вступили в силу новые западные санкции против РФ. Ужесточение ограничений побудило Кремль прибегнуть к тем же методам обхода санкций, что и Тегеран.

Об этом пишет издание Financial Times. Так, 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на экспорт российской нефти по морю, а также потолок цены на “черное золото” из РФ в $60 за баррель.

Согласно исследованию FT, за последние два месяца по меньшей мере 16 судов иранского теневого флота начали отгружать российскую сырую нефть. Ранее эти корабли помогали Тегерану нарушать санкции США.

Сейчас смотрят – Мы видели ряд судов, вовлеченных в торговлю с Россией, которые раньше занимались перевозкой иранских баррелей, – сообщила изданию Светлана Лобачева, аналитик по танкерам EA Gibson в Лондоне. Анализ издания свидетельствует, что объемы российской нефти, перевозимой судами из теневого флота, выросли с около 3 млн баррелей в ноябре прошлого года до более чем 9 млн баррелей в январе 2023-го. Журналисты идентифицировали корабли, вовлеченные в теневой флот Ирана, используя список из 288 судов, на которые американская организация United Against Nuclear Iran подала жалобы за нарушение санкций в морские реестры и страховые компании. Также использовались спутниковые снимки и данные о перемещениях судов. Читайте Санкции в действии. РФ теряет более $170 млн ежедневно из-за ограничения цен на нефть — Bloomberg Так называемые корабли-“призраки” – это суда, которые маскируют свою принадлежность и передвижения, чтобы обойти санкционные ограничения. Флотилии таких танкеров помогают торговать иранской и венесуэльской нефтью, несмотря на санкции. По словам судоходных брокеров и аналитиков, Россия привлекала владельцев танкеров и операторов премиальными ставками. Они, по меньшей мере, на 50% превышают рыночные, а в некоторых случаях даже на 100%. Из-за этого “теневая” перевозка нефти из РФ становится еще более привлекательной, чем иранской. При этом западные санкции против России менее обременительны, чем санкции США в отношении Ирана. Подобными шагами Москва пытается защитить от санкций свой ключевой источник экспортных доходов. Речь идет о таких санкциях, как ограничение цен на нефть, установленное странами Большой семерки (G7). Из-за них доход от российского экспорта “черного золота” заметно снизился по сравнению с довоенным уровнем. Один из брокеров сообщил FT, что в то время как некоторые крупные танкерные операторы избегают торговли российской нефтью, например, западные нефтяные компании и американские операторы, многие другие готовы принять участие, учитывая предлагаемые ставки и свободу действий. Некоторые из кораблей, обслуживающих сейчас российский маршрут, ранее считались частью теневого флота РФ. По оценкам брокеров, в его состав входят около 100 судов. Как известно, 5 февраля вступил в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов в Евросоюз, в частности бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута. Читайте Флот старых танкеров и поиск теневых рынков: как РФ собирается обходить нефтяные санкции

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