В Эквадоре мэром избрали политика, убитого за несколько часов до открытия участков

Февраль, 07 в 22:50

В Эквадоре кандидат в мэры города Пуэрто-Лопес, которого убили за несколько часов до открытия избирательных участков, победил по результатам выборов.

Как пишет BBC, 41-летний Омар Менендес был застрелен вооруженными людьми, которые ворвались в комнату, где он находился с активистами своей избирательной кампании. Кроме Менендеса, погиб также подросток.

Полиция выясняет возможные мотивы убийства. Ожидается, что в должности мэра города убитого Менендеса заменит член его партии.

Сейчас смотрят Муниципальные выборы были проведены во время эскалации волны преступности, связанной с влиянием преступных группировок наркоторговцев в стране. Менендес был не единственным политиком, убитым накануне выборов. Две недели до этого также застрелили кандидата в мэры города Салинас Хулио Сезара Фарачио. Президент Эквадора Гильермо Лассо осудил убийства. Отмечается, что политик пытается бороться с ростом количества убийств в стране. В частности, он предложил ряд изменений к конституции. Одна из них заключалась в том, чтобы разрешить эквадорцам, имеющим связи с транснациональной организованной преступностью, быть экстрадированным за границу, если они предстанут перед судом в другой стране или были осуждены заочно. Поскольку многие тюрем в Эквадоре переполнены недавней волной преступности, некоторые чиновники утверждают, что экстрадиция осужденных преступников в тюрьмы строгого режима в США была бы более безопасным и более дешевым вариантом для эквадорской системы правосудия. Читайте На Сицилии задержали босса мафии Коза Ностра, скрывавшегося 30 лет Примером для этого служит Колумбия, которая в 1997 году внесла соответствующие поправки в свою конституцию и с тех пор отправила многих пресловутых наркобаронов в США. Колумбийские чиновники говорят, что ожесточение, с которым наркобароны борются против их экстрадиции, свидетельствует о том, что они рассматривают приговор в американской тюрьме, где они не имеют связей и влияния на охранников и начальников тюрем, как на особо строгое наказание. Но предложение изменить конституцию Эквадора, чтобы разрешить экстрадицию преступников, потерпело неудачу: 51% избирателей отклонили ее. Фото: Diario Expreso

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