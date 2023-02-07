От РФ требуют вернуть Курилы и уйти из Украины: в Токио прошел общенациональный съезд

В Японии 7 февраля отмечают ежегодный День северных территорий. По этому случаю в Токио правительство провело общенациональный съезд и приняло обращение с требованием вернуть Курильские острова в состав Японии.

Об этом сообщает японское издание 47news.jp.

Северными территориями в Японии называют ныне оккупированные Россией южные Курильские острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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— С фактом того, что Советский Союз незаконно оккупировал острова 77 лет назад и что эта оккупация продолжается по сей день, нельзя мириться, — говорится в принятом заявлении на конференции.

В нем также есть обращение с требованием вернуть острова в состав Японии. В документе впервые с 2018 года была использована фраза “незаконная оккупация”.

Издание отмечает, что форма заявления правительства является усилением противодействия России, которая продолжает свое полномасштабное вторжение в Украину.

Присутствовавший на съезде премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что возобновление проектов обмена на четырех островах, как “посещение северных могил” (разрешает бывшим жителям северных территорий посещать могилы без виз), является одним из главных приоритетов в будущих отношениях Японии и РФ.

Он заявил, что будет придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

В Токио также прошел митинг у посольства России. Его участники кричали на японском и русском языках: Прочь из северных территорий! Верните наши острова!

A rally is being held in Tokyo demanding that the russian federation return the Japanese islands and withdraw its troops from Ukraine, Kyodo News reports. pic.twitter.com/KZWKsgozIQ — FLASH (@Flash_news_ua) February 7, 2023

На автомобилях участники акции, кроме японских, установили украинские флаги.

— Прочь из Украины, — скандировали в громкоговорители.

После поражения Японии во Второй мировой войны СССР присоединил к своей территории острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В 1956 году СССР и Япония подписали мирную декларацию, согласно которой после заключения мирного договора Японии должны были передаваться Шикотан и Хабомаи. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан.

7 октября 2022 года Верховная Рада заявила о поддержке Японии в отношении ее северных территорий и признала, что они оккупированы Россией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

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Позже в тот же день Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ.

Источник: 47 News