От РФ требуют вернуть Курилы и уйти из Украины: в Токио прошел общенациональный съезд

В нем также есть обращение с требованием вернуть острова в состав Японии. В документе впервые с 2018 года была использована фраза “незаконная оккупация”.

Издание отмечает, что форма заявления правительства является усилением противодействия России, которая продолжает свое полномасштабное вторжение в Украину.

Присутствовавший на съезде премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что возобновление проектов обмена на четырех островах, как “посещение северных могил” (разрешает бывшим жителям северных территорий посещать могилы без виз), является одним из главных приоритетов в будущих отношениях Японии и РФ.

Он заявил, что будет придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

В Токио также прошел митинг у посольства России. Его участники кричали на японском и русском языках: Прочь из северных территорий! Верните наши острова!

A rally is being held in Tokyo demanding that the russian federation return the Japanese islands and withdraw its troops from Ukraine, Kyodo News reports. pic.twitter.com/KZWKsgozIQ

— FLASH (@Flash_news_ua) February 7, 2023