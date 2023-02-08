Февраль, 07 в 22:10

Количество жертв в результате землетрясения в Турции возросло до 4 544 человек, а 26 721 человек получил ранения.

Об этом пишет Gazete Duvar со ссылкой на данные Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции и обсерватории Кандилли.

Помимо пострадавших от землетрясения, количество разрушенных зданий достигло 5 775.

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