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Количество погибших после землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тысяч

Валентина Летяк, редактор ленты
землетрус у Туреччині
Фото: Getty Images

В Турции количество жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 6 234 погибших, еще 37 011 человек получили ранения.

Это последние данные Управления по ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD), сообщает Anadolu.

В результате землетрясения пострадали турецкие провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Здесь на три месяца объявили чрезвычайное положение

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Для пострадавших, которые потеряли жилье, установлено 50 818 палаток.

В поисково-спасательной операции принимают участие 79 110 человек.

В Сирии, по данным Al Jazeera, количество погибших в результате землетрясения возросло до 1 293 человек, количество пострадавших — до 3 411.

Два землетрясения магнитудой более 7 баллов произошли на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии 6 февраля. В Турции объявлен семидневный траур.

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Источники: Anadolu, Al Jazeera

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