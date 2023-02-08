Количество погибших после землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тысяч
В Турции количество жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 6 234 погибших, еще 37 011 человек получили ранения.
Это последние данные Управления по ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD), сообщает Anadolu.
В результате землетрясения пострадали турецкие провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Здесь на три месяца объявили чрезвычайное положение
Для пострадавших, которые потеряли жилье, установлено 50 818 палаток.
В поисково-спасательной операции принимают участие 79 110 человек.
В Сирии, по данным Al Jazeera, количество погибших в результате землетрясения возросло до 1 293 человек, количество пострадавших — до 3 411.
Два землетрясения магнитудой более 7 баллов произошли на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии 6 февраля. В Турции объявлен семидневный траур.
Источники: Anadolu, Al Jazeera