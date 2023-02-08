Февраль, 08 в 10:05

В Турции количество жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 6 234 погибших, еще 37 011 человек получили ранения.

Это последние данные Управления по ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD), сообщает Anadolu.

В результате землетрясения пострадали турецкие провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Здесь на три месяца объявили чрезвычайное положение

Сейчас смотрят Для пострадавших, которые потеряли жилье, установлено 50 818 палаток. В поисково-спасательной операции принимают участие 79 110 человек. В Сирии, по данным Al Jazeera, количество погибших в результате землетрясения возросло до 1 293 человек, количество пострадавших — до 3 411. Два землетрясения магнитудой более 7 баллов произошли на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии 6 февраля. В Турции объявлен семидневный траур. Читайте Появились спутниковые снимки с последствиями землетрясения в Турции Источники: Anadolu, Al Jazeera

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