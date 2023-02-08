Мы знаем, что Россия проиграет. Победа Украины изменит мир — Зеленский в парламенте Британии

Февраль, 08 в 15:52

Россия проиграет в войне против Украины, и это изменит мир. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы всегда будем брать верх над злом. Это в основе наших и ваших традиций. Но как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову… Но мы знаем: свобода – победит, мы знаем, что Россия – проиграет, — сказал Зеленский, которому зал парламента аплодировал стоя.

Президент подчеркнул, что победа изменит мир, и это будут изменения, в которых мир долго нуждался.

— Британия идет вместе с нами к величайшей победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор – большой или малый – будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок, — добавил он.

Президент поблагодарил Британию за мощную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Он, в частности, вспомнил экс-премьера Британии Бориса Джонсона, “объединившего свободный мир вокруг нашего государства тогда, когда это казалось невозможным”.

Зеленский подчеркнул, что Британия остается верна своим принципам, и подчеркнул, что в начале Второй мировой войны Лондон сразу стал на сторону добра, так же, как Британия сделала это сейчас.