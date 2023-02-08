США продадут Польше 18 HIMARS, 45 ATACMS и другое оружие на $10 млрд
Государственный департамент США принял решение об одобрении продажи правительству Польши пусковых установок M142 HIMARS и соответствующего оборудования на сумму 10 $млрд.
Об этом говорится в сообщении Агентства США по сотрудничеству в области оборонной безопасности.
Агентство уже предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую Конгресс США о возможной продаже.
Reuters отмечает, что Варшава активно тратит средства на модернизацию своих вооруженных сил, одновременно передавая более старое оружие соседней Украине для борьбы с российским вторжением.
По данным американского агентства, Польша запросила закупить:
- восемнадцать 18 пусковых установок M142 HIMARS;
- 468 комплектов модуля заряжания пусковой установки HIMARS;
- 45 армейских тактических ракетных комплексов ATACMS;
- 461 снаряд GMLRS-AW;
- 521 снаряд GMLRS-U;
- и 532 снаряда GMLRS-ER AW.
Также в пакет продажи включены:
- недорогие тренировочные ракеты уменьшенной дальности;
- вспомогательное оборудование;
- средства связи;
- запасные и ремонтные части;
- испытательные комплекты;
- батареи;
- портативные компьютеры;
- публикации и технические данные;
- проектирование объектов;
- обучение и оснащение персонала;
- поддержка системной интеграции;
- группы обеспечения качества и группа технической помощи на местах;
- услуги инженерно-технического персонала правительства США и подрядчиков;
- обучение;
- датчики;
- и другие связанные элементы логистики и поддержки программы.
— Общая сметная стоимость составляет $10 млрд, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что основным подрядчиком будет американская компания Lockheed Martin.
Ранее Соединенные Штаты отклонили просьбы Украины о поставках ракет ATACMS, и, отмечается, что Польше не будет разрешено передавать их Украине без разрешения США, отмечает Reuters.
В конце мая 2022 года министр обороны Польши говорил Мариуш Блащак направил письмо-запрос в США, по которому Варшава намерена приобрести у Вашингтона около 500 HIMARS.