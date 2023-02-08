Государственный департамент США принял решение об одобрении продажи правительству Польши пусковых установок M142 HIMARS и соответствующего оборудования на сумму 10 $млрд.

Об этом говорится в сообщении Агентства США по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Агентство уже предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую Конгресс США о возможной продаже.

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Reuters отмечает, что Варшава активно тратит средства на модернизацию своих вооруженных сил, одновременно передавая более старое оружие соседней Украине для борьбы с российским вторжением.

По данным американского агентства, Польша запросила закупить:

восемнадцать 18 пусковых установок M142 HIMARS;

468 комплектов модуля заряжания пусковой установки HIMARS;

45 армейских тактических ракетных комплексов ATACMS;

461 снаряд GMLRS-AW;

521 снаряд GMLRS-U;

и 532 снаряда GMLRS-ER AW.

Также в пакет продажи включены:

недорогие тренировочные ракеты уменьшенной дальности;

вспомогательное оборудование;

средства связи;

запасные и ремонтные части;

испытательные комплекты;

батареи;

портативные компьютеры;

публикации и технические данные;

проектирование объектов;

обучение и оснащение персонала;

поддержка системной интеграции;

группы обеспечения качества и группа технической помощи на местах;

услуги инженерно-технического персонала правительства США и подрядчиков;

обучение;

датчики;

и другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

— Общая сметная стоимость составляет $10 млрд, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что основным подрядчиком будет американская компания Lockheed Martin.

Ранее Соединенные Штаты отклонили просьбы Украины о поставках ракет ATACMS, и, отмечается, что Польше не будет разрешено передавать их Украине без разрешения США, отмечает Reuters.

В конце мая 2022 года министр обороны Польши говорил Мариуш Блащак направил письмо-запрос в США, по которому Варшава намерена приобрести у Вашингтона около 500 HIMARS.