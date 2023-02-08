Сунак рассказал, когда Украине передадут британские танки Challenger 2

Февраль, 08 в 20:19

Великобритания ускорит передачу военного оборудования Украине, а британские танки Challenger 2 будут переданы уже в марте.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским на базе британской армии в Дорсете.

— Прибывшие на обучение на прошлой неделе украинские экипажи будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины уже в следующем месяце. Сегодня мы договорились расширить программу обучения, по которой прошли уже 10 тыс. украинских военных, на морпехов и пилотов истребителей, — заявил Сунак.

По его словам, они с Зеленским подписали “декларацию о дальнейшем углублении сотрудничества”.

Сейчас смотрят

Сунак добавил, что Лондон прилагает усилия для того, чтобы необходимое западное оружие оказалось в Украине в ближайшие недели, а не через месяцы или годы.

— Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе и также усиливать ее на долгосрочную перспективу. Нельзя допустить, чтобы Украина снова была уязвимой целью для новой агрессии, — подчеркнул Риши Сунак.

Challenger 2 – основной боевой танк британской армии, предназначенный для уничтожения других танков. Он использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке.

В рамках визита в Британию Владимир Зеленский вместе с Риши Сунаком посетил базу королевской армии в Дорсете.

Политики встретились с украинскими военными, которые учатся использовать танки Challenger 2, а также подписали Лондонскую декларацию – совместное заявление, которое, по словам спикера Даунинг-стрит, укрепит партнерство между Британией и Украиной.