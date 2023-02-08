Ситуация на местах после землетрясения магнитудой 7,8, потрясшего Турцию и Сирию в понедельник, является “более катастрофичной” в Сирии.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова Бачира Тажалдина, директора фонда Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) в Газиантепе, Турция.

— Это катастрофическая ситуация как в Турции, так и в Сирии, хотя в Сирии она более катастрофическая, — сказал доктор Тажалдин.

По его словам, более чем десятилетний конфликт на севере Сирии привел к “плохой экономической ситуации”, что делает очень трудным реагирование на текущий кризис.

Сейчас смотрят

В отличие от этого, “ситуация в Турции координируется через очень хорошо устроенное правительство”, — пояснил он, добавив, что в северной Сирии “большинство услуг предоставляют неправительственные организации” из-за отсутствия долгосрочных инвестиций в раннее восстановление и инфраструктуру.

На данный момент северо-западная Сирия, пострадавшая от землетрясения, испытывает трудности из-за гражданской войны в стране. Некоторые районы, включая Идлиб, до сих пор контролируются антиправительственными повстанцами.

— Вчера (на севере Сирии, — Ред.) мы эвакуировали два родильных дома из-за физического воздействия землетрясения на инфраструктуру, — добавил Тажалдин.

На данный момент известно, что число погибших в результате катастрофического землетрясения, произошедшего в понедельник, превысило 7,8 тыс. человек.

Подтверждено, что в Турции погибли 5 894 человека, а в Сирии погибли 1 932 человека, что в общей сложности составляет 7 826 погибших.

Есть опасения, что число погибших будет неумолимо расти, и, по оценкам чиновников Всемирной организации здравоохранения, может погибнуть до 20 тыс. человек.