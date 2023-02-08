Зеленского встретили как героя: СМИ о визите президента Украины в Британию

Февраль, 08 в 21:02

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля выступил в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента.

В своей речи он поблагодарил Британию за мощную поддержку Украины, отметив, что свобода победит, а Россия проиграет. Президент призвал продолжать вводить санкции против РФ, пока агрессор не будет лишен возможности финансировать войну.

Также он подарил спикеру Палаты общин сэру Линдси Хойлу шлем украинского пилота.

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Визит и пребывание Владимира Зеленского в Лондоне британские СМИ освещали с пометкой Breaking News. Факты ICTV собрали, что писали СМИ о поездке украинского президента.

Американская газета The New York Times пишет, что Зеленского в Британии встретили как героя.

— Когда он прибыл в аэропорт Станстед, его встретил объятиями премьер-министр Риши Сунак, который пообщался с ним на Даунинг-стрит, 10. После выступления перед парламентом у него была аудиенция у короля Чарльза III в Букингемском дворце.

Издание называет “драматическим жестом” подарок шлема одного из украинских пилотов-асов ВВС спикеру Палаты общин Линдси Хойлу. На шлеме была надпись: У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее.

И хотя США и Британия пока не решаются ответить на призыв насчет истребителей, британский премьер Риши Сунак объявил, что британские пилоты начнут учить своих украинских коллег руководить боевыми самолетами НАТО. Газета пишет, что это свидетельствует о том, что Британия, по крайней мере, открывает двери для поставок самолетов в будущем.

Другая американская газета The Washington Post указывает на то, что визит Зеленского в Британию транслировался вживую телеканалом BBC, начиная с аэропорта, где приземлился самолет Королевских ВВС с украинским президентом на борту.

Издание отмечает несколько деталей из речи президента в парламенте.

— В своем обращении к парламенту Зеленский сказал: “В Британии король — пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС — король.” В 1970-х Чарльз обучался на пилоте реактивного самолета Королевских ВВС.

Газета цитирует заместителя гендиректора военного аналитического центра RUSI Малкольма Чалмерса, который сказал, что предложение об обучении украинских пилотов является “важным сигналом”, ведь “научить пилота истребителя гораздо сложнее, чем водителя танка, и об этом не стоит забывать”.

Приезд Зеленского оказал непосредственное влияние на политику Великобритании, пишет газета The Independent.

Отмечается, что Риши Сунак, ранее исключавший отправку самолетов как “нецелесообразную”, обратился к министру обороны Бену Уоллесу с просьбой исследовать, “какие реактивные самолеты мы можем отправить”.

Газета пишет, что украинский лидер использовал свое историческое обращение к парламенту, чтобы подтолкнуть Британию и западных союзников к передаче боевых самолетов.

— Два года назад я вышел из парламента, поблагодарив вас за вкусный английский чай. Сегодня я уйду из парламента, заранее поблагодарив всех за мощные английские самолеты, — приводит газета отдельно цитату из выступления президента.

Зеленский получил бурные и неоднократные аплодисменты от депутатов в Вестминстер-Холе, когда он поблагодарил Британию за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения России.

Политический редактор BBC Крис Мэйсон написал, что переполненный Вестминстерский зал готов был в любой момент аплодировать лидеру, который стал лицом и голосом своей страны.

— Но президент Зеленский приехал сюда с конкретной просьбой, приперченной мощной риторикой, — пишет он.

Украина хочет получить британские истребители. Именно так сейчас определяется поддержка, кроме криков и аплодисментов парламентариев. Мейсон пишет, что пока должны возникнуть очевидные вопросы: сколько самолетов нужно и даст ли их Украине Британия.

Борис Джонсон сказал, что это должно произойти. Риши Сунак говорит, что Великобритания будет обучать украинских пилотов, чтобы они могли руководить истребителями НАТО. Мейсон указывает на то, что Сунак сменил риторику, ведь раньше выражал скептицизм насчет подготовки украинских пилотов.

Корреспондент французского телеканала France 24 Бенедикт Павио отмечает, что Зеленский выразил “очень четкую просьбу” Великобритании и что его выступление поразило чиновников.

Павио говорит, что главным месседжем президента Украины в речи перед британскими законодателями было то, что он назвал современными самолетами.

Хотя Британия не берет на себя обязательства посылать Украине истребители, она объявила о планах начать обучение украинских пилотов истребителей.