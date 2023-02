Зеленский на брифинге в Британии обнял журналистку и пошутил о плохой охране

В ходе совместной пресс-конференции с Риши Сунаком в Дорсете президент Владимир Зеленский обнял украинскую журналистку.

Корреспондентка украинской службы ВВС перед тем, как задать вопрос, поздоровалась с президентом Украины на родном языке и пошутила, что хотела бы его обнять.

Эти слова растрогали Зеленского, он вышел в зал и обнял журналистку, после чего пошутил о плохой охране – смеялся весь зал.

In a surprise move President Zelensky hugs a journalist from BBC Ukraine during his press conference with Rishi Sunak. pic.twitter.com/DKXgxGaF32

— TalkTV (@TalkTV) February 8, 2023