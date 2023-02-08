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Зеленский на брифинге в Британии обнял журналистку и пошутил о плохой охране

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Скріншот

В ходе совместной пресс-конференции с Риши Сунаком в Дорсете президент Владимир Зеленский обнял украинскую журналистку.

Корреспондентка украинской службы ВВС перед тем, как задать вопрос, поздоровалась с президентом Украины на родном языке и пошутила, что хотела бы его обнять.

Эти слова растрогали Зеленского, он вышел в зал и обнял журналистку, после чего пошутил о плохой охране – смеялся весь зал.

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Когда Зеленский вернулся за свою трибуну, журналистка обратилась к премьер-министру Британии Риши Сунаку и поинтересовалась, очистит ли он репутацию Лондона, который все еще отмывает российские деньги.

Сунак ответил, что как канцлер он ввел в действие “самый масштабный и перспективный” пакет санкций против России.

– Когда-то я был министром финансов, и мы ввели, вероятно, самые масштабные и перспективные санкции из всех стран, – прокомментировал Сунак.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон с рабочим визитом. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а также посетил Букингемский дворец и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

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Источник: ВВС
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