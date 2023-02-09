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Четыре ключевых запроса: о чем Зеленский будет говорить с лидерами ЕС в Брюсселе

Валентина Летяк, редактор ленты
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Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне посетил Великобританию и Францию, сегодня, 9 февраля, должен прибыл в Брюссель, где “будет добиваться от лидеров ЕС предоставления большего количества оружия и быстрого начала переговоров о членстве в Евросоюзе”.

Об этом пишет издание Euractiv, анализируя визит украинского лидера.

Зеленский выступит в Европарламенте, а также будет иметь двусторонние встречи с лидерами ЕС и посетит штаб-квартиру НАТО.

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— Прежде всего ожидается, что украинская сторона будет настаивать на общей поддержке странами-членами ЕС ускорения поставок оружия перед вероятным весенним наступлением России, — пишет издание со ссылкой на украинского чиновника.

Речь идет, в частности, о дальнобойной артиллерии, истребителях и ускорении поставок боевых танков.

Также, вероятно, будут обсуждаться новые санкции против России, в отношении Росатома из-за захвата Запорожской АЭС.

Кроме того, возможно будут говорить об ускорении начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

— Еще одним пунктом повестки дня Зеленского в Брюсселе будет просьба к лидерам ЕС о поддержке его формулы мира — плана из десяти пунктов, который, по мнению Киева, может создать новую глобальную архитектуру безопасности, — подытожил автор публикации.

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Накануне в Париже Владимир Зеленский призвал как можно быстрее предоставить Украине тяжелое вооружение и самолеты, потому что от этого зависит, когда вернется мир в Европе.

Источник: Euractiv

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