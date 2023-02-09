Четыре ключевых запроса: о чем Зеленский будет говорить с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне посетил Великобританию и Францию, сегодня, 9 февраля, должен прибыл в Брюссель, где “будет добиваться от лидеров ЕС предоставления большего количества оружия и быстрого начала переговоров о членстве в Евросоюзе”.
Об этом пишет издание Euractiv, анализируя визит украинского лидера.
Зеленский выступит в Европарламенте, а также будет иметь двусторонние встречи с лидерами ЕС и посетит штаб-квартиру НАТО.
— Прежде всего ожидается, что украинская сторона будет настаивать на общей поддержке странами-членами ЕС ускорения поставок оружия перед вероятным весенним наступлением России, — пишет издание со ссылкой на украинского чиновника.
Речь идет, в частности, о дальнобойной артиллерии, истребителях и ускорении поставок боевых танков.
Также, вероятно, будут обсуждаться новые санкции против России, в отношении Росатома из-за захвата Запорожской АЭС.
Кроме того, возможно будут говорить об ускорении начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
— Еще одним пунктом повестки дня Зеленского в Брюсселе будет просьба к лидерам ЕС о поддержке его формулы мира — плана из десяти пунктов, который, по мнению Киева, может создать новую глобальную архитектуру безопасности, — подытожил автор публикации.
Накануне в Париже Владимир Зеленский призвал как можно быстрее предоставить Украине тяжелое вооружение и самолеты, потому что от этого зависит, когда вернется мир в Европе.
Источник: Euractiv