Февраль, 09 в 7:56

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил всестороннюю поддержку Украины и заявил о необходимости проведения мирной конференции.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По словам Макрона, Украина никогда не будет одна в борьбе за мир.

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— Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию видеть Европу сплоченной, единой и солидарной. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех, — заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции перед трехсторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

Макрон заверил Зеленского в своей готовности дальше передавать оружие Украине. Президент Украины призвал как можно скорее поставить тяжелое вооружение и самолеты.

По его словам, чем раньше Украина получит тяжелое вооружение большой дальности действия, чем раньше украинские летчики получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия.

Макрон уверяет, что Украина может рассчитывать на Францию в построении мира.