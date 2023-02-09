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Факты / Світ / Мировые новости

Макрон предложил провести мирную конференцию для прекращения войны в Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил всестороннюю поддержку Украины и заявил о необходимости проведения мирной конференции.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По словам Макрона, Украина никогда не будет одна в борьбе за мир.

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— Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию видеть Европу сплоченной, единой и солидарной. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех, — заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции перед трехсторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

Макрон заверил Зеленского в своей готовности дальше передавать оружие Украине. Президент Украины призвал как можно скорее поставить тяжелое вооружение и самолеты.

По его словам, чем раньше Украина получит тяжелое вооружение большой дальности действия, чем раньше украинские летчики получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия.

Макрон уверяет, что Украина может рассчитывать на Францию в построении мира.

Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план является необходимой основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции, — сказал Макрону украинскому президенту.

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