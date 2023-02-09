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Польша готова предоставить истребители Украине, но не будет первой — Моравецкий

Валентина Летяк, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Польша готова передать Украине истребители, однако сначала это должны сделать страны НАТО, которые имеют больше боевых самолетов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

— Наша позиция однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это, — объяснил глава польского правительства.

По его словам, у Польши недостаточно истребителей, поэтому она заказала новые F-35.

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В МИД Польши призвали западных лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля, не просто обсудить возможность передачи истребителей Украине, но и принять соответствующее решение.

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Что касается танков, то ранее в Польше заявили, что готовы передать не только немецкие Leopard, но и 60 модернизированных танков, в том числе 30 PT-91.

Источник: Європейська правда

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