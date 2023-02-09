Зеленский прибыл на саммит лидеров ЕС
Фото: Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров государств Европейского Союза в Брюсселе.
Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Глава государства пообщался с европейскими лидерами – все вместе сфотографировались.
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Затем президент Украины отправился в зал заседаний, где должен произнести речь.
Напомним, что сегодня, 9 февраля, в Брюсселе президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед европарламентариями он заявил, что Украина непременно станет членом Евросоюза.
По его словам, для Украины путь в Европу – это путь домой.