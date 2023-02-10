Почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины нашли работу в Польше — исследование

Февраль, 10 в 20:57

Почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины, которые изъявили желание работать в Польше, нашли работу.

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В частности, министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что с начала войны около 900 тыс. беженцев из Украины были трудоустроены в Польше на упрощенных условиях.

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— Работа и возможности заработка дают беженцам ощущение достоинства, стабильности и безопасности, — заявила она.

По официальным данным, с начала войны около 1,5 млн беженцев из Украины получили статус временной защиты в Польше, который открывает, в частности, упрощенный доступ к рынку труда.

Учитывая большое количество детей в этой группе (около 500 тыс.), эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу. В большинстве случаев она не соответствует фактическому уровню образования граждан Украины и полученной ранее профессиональной квалификации.

— Первый этап поддержки беженцев из Украины позади. Сейчас настало время для дальнейших вызовов и действий по разумной дерегуляции трудового законодательства и правил проживания в Польше с точки зрения доступа мигрантов к общественным благам, децентрализации финансовой помощи для субъектов, помогающим беженцам из Украины, а также дальнейшей цифровизации процессов легализации для иностранцев, поддерживающих польскую экономику и имеющих реальное влияние на рост ВВП Польши, — сказал операционный директор Миграционной платформы EWL Рафал Мруз.

По мнению экспертов, на следующем этапе поддержки беженцев, после предоставления первой работы, необходимо обеспечить возможность для развития — изучение польского языка и профессиональное обучение.

— Это в интересах украинских граждан, польской экономики, но также и украинской экономики. До войны денежные переводы экономических мигрантов составляли до 8% ВВП Украины, — отметил представитель EWL Анатолий Зимнин.

Опрос показывает, что более 80% беженцев заявляют, что вернутся в Украину в долгосрочной или короткой перспективе.

Среди тех, кто планирует оставаться в Польше дольше, наибольшую группу составляют высококвалифицированные специалисты (22%), работники сферы услуг (16%), рабочие и техники (14%), учителя и работники сферы образования (12%), продавцы, служащие и торговля (10%).

Согласно итогам исследования, почти в шесть раз больше беженцев из Украины нашли работу в Польше, чем в Германии.