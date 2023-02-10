Пентагон планирует возобновить сверхсекретные программы в Украине — WP

Февраль, 10 в 18:45

Пентагон просит Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных перед вторжением России в прошлом году.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова нынешних и бывших американских чиновников.

В случае одобрения, этот шаг позволит американским подразделениям специальных операций привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации.

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Сообщается, что решение вряд ли будет до осени. Представители оборонного ведомства готовят предложение, которое американские законодатели смогут рассмотреть в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом Пентагона о политике и финансировании в следующем году.

В случае успеха эти тайные программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя до сих пор неясно, разрешит ли администрация Байдена американским бойцам спецназа вернуться в Украину для управления этими операциями.

Ни один военный США не действует в Украине с начала полномасштабной войны, кроме небольшой группы, охраняющей посольство в Киеве.

В Конгрессе говорят, что трудно предсказать результат, учитывая, что республиканцы разделились по большим расходам на помощь Украине. Другие утверждают, что такие программы относительно незатратны — $15 млн в год для такой деятельности по всему миру.

— Военные хотят как можно скорее возобновить тайную деятельность в Украине, чтобы отношения, которые трудно было построить, не были потеряны во время затяжной войны, — сказал трехзвездный генерал в отставке Марк Шварц, руководивший специальными операциями США в Европе.

Он объяснил, что когда подобные вещи “останавливают из-за масштабов конфликта”, то теряется доступ, что означает “потерю информации и разведданных о том, что на самом деле происходит в конфликте”.

Американские силы специального назначения, используя подобное финансирование, уже много лет платят избранным иностранным военным и военизированным формированиям на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, используя их как “замену” в контртеррористических операциях против “Аль-Каиды”, “Исламского государства” и связанных с ними групп.

Новые такие программы, как те, которые работали в Украине, считаются формой “нерегулярных методов войны”. Они направлены против врагов, таких как Россия и Китай, но без вступления в открытый конфликт.

Критики, включая некоторых в Капитолии, говорят, что такая деятельность рискует привлечь США к более прямой роли в войне в Украине.

Впрочем, представители оборонного ведомства отмечают, что в отличие от более масштабных и более открытых усилий Пентагона вооружить украинскую армию, тайные программы не повышают боевые возможности Украины. Поскольку привлеченные оперативники и их руководители из США будут ограничены исполнением, не связанным с насилием.