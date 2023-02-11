США сбили неизвестный воздушный объект над Аляской — Белый дом

Февраль, 10 в 22:57

В пятницу, 10 февраля, американские военные сбили неизвестный объект, летевший над Аляской.

Об этом на брифинге сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Объект летел на высоте 40 тыс. футов (12 тыс. м) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. По соображениям осторожности и по рекомендации Пентагона, президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали, – сказал он.

Объект был сбит истребителями Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США.

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Более подробной информации о том, кому принадлежит объект и как он оказался в воздушном пространстве США, Кирби не предоставил.

Напомним, что на прошлой неделе США сбили китайский шпионский воздушный шар (аэростат).

В момент сбития пуля пролетала над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.