США сбили неизвестный воздушный объект над Аляской — Белый дом
В пятницу, 10 февраля, американские военные сбили неизвестный объект, летевший над Аляской.
Об этом на брифинге сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
— Объект летел на высоте 40 тыс. футов (12 тыс. м) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. По соображениям осторожности и по рекомендации Пентагона, президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали, – сказал он.
Объект был сбит истребителями Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США.
Более подробной информации о том, кому принадлежит объект и как он оказался в воздушном пространстве США, Кирби не предоставил.
Напомним, что на прошлой неделе США сбили китайский шпионский воздушный шар (аэростат).
В момент сбития пуля пролетала над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.