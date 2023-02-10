Февраль, 10 в 12:56

Радиолокационные самолеты АВАКС (AWACS) постоянно контролируют воздушное пространство стран-членов НАТО, а также воздушное пространство Украины, поэтому о заходе ракет на территорию Румынии и Молдовы в НАТО знали с самого начала.

Об этом в эфире телемарафона заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он отметил, что в НАТО контролируют траекторию российских ракет.

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В настоящее время военно-политическое руководство блока уже анализирует ситуацию и думает над тем, каким должен быть ответ России.

– Безусловно, сегодня уже сразу, даже не столько в Брюсселе, где находится политическое командование НАТО, а в Монсе под Брюсселем, где военное командование НАТО, … эту ситуацию анализируют. Будь опасность от ракеты населению этих стран, был бы адекватный ответ. Пятая статья устава НАТО, как вы знаете, применяется не только при физическом пересечении границы страны НАТО, но и если есть атака против корабля НАТО или даже компьютера, — сказал Вадим Пристайко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две ракеты Калибр из Черного моря пересекли воздушное пространство Молдовы, а затем Румынии и вернулись на территорию Украины.