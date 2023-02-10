Я потерял счет телам: после землетрясения в Турции кладбища переполнены

Февраль, 10 в 17:37

В турецкой провинции Газиантеп, на границе с Сирией, на кладбище Нурдаги в скоре больше не будет места для захоронения погибших в результате землетрясения.

В своем материале газета The Guardian пишет, что на грузовых платформах пикапов лежат десятки тел – их положили друг на друга, прежде чем похоронить.

В Нурдаги поспешили пять имамов, чтобы провести массовые похороны, иногда для десятков жертв одновременно. А из соседних деревень и Стамбула привезли гробы для захоронения погибших.

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Через пять дней в результате двух мощных землетрясений, всколыхнувших юг Турции, число погибших превысило 21 тыс., а Нурдаги и города на юге Турции и на севере Сирии стали эпицентром апокалиптических разрушений.

— 40% людей, живших в этом городе, могли погибнуть. Я потерял счет телам, которые мы похоронили с понедельника, — сказал имам в Нурдаге Садик Гюнеш, дом которого был рядом с разрушенной мечетью в результате землетрясения.

Он рассказал, что к кладбищу в Нардаги сделали пристройку, но под завалами еще могут оставаться люди.

— Мы их тоже похороним, как только их найдут. Мы хороним тела даже поздно ночью – помогают люди, которые приходят на помощь, — говорит имам.

В ожидании прибытия судмедэкспертов и прокуроров жители некоторых городов Турции сложили тела на стадионах или на парковках, чтобы дать родственникам возможность быстро опознать своих близких до выдачи свидетельства о смерти. Также сообщается, что погибших будут хоронить в братских могилах.

В Кахраманмараше работники экстренной помощи во время поисков часто находили лишь части тел. Одна из работниц экстренной помощи рассказала, как пыталась узнать отрезанную руку, показывая ее семьям погибших в надежде узнать покойную благодаря лаку на ногтях.

В южном турецком Османье на кладбище не хватило места, а за пределами Кахраманмараша импровизированное кладбище было переполнено таким количеством трупов, что деревянные доски и бетонные блоки, собранные с обломков, стали надгробиями на могилах.

Даже на пятый день поисков в нескольких местах еще находили выживших. К примеру, в Хатае 30-летнего мужчину извлекли из-под завалов спустя более 100 часов после землетрясения.

Однако чудес было мало. Многие семьи сказали, что в первые 24 часа после землетрясений они могли разучить под обломками слабые голоса родственников. Потом постепенно тишина настигла над грудами бетона и кирпича, которые когда-то были домами, а стали гробницами.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 бала. В тот же день состоялась еще серия подземных толчков.