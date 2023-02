В Украину из Литвы для защиты инфраструктуры прибыли зенитные пушки L-70.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, партия зенитных пушек и боеприпасов к ним уже на территории Украины.

Пушки L-70 могут помочь Вооруженным силам Украины защищать объекты критической инфраструктуры.

A batch of ???????? sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to ????????. pic.twitter.com/1GEUsk1uad

