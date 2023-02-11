Тимоти Снайдер собрал для Украины более $1,2 млрд на Ловца Shahed в рамках UNITED24

Февраль, 11 в 17:14

Легендарный американский историк и писатель Тимоти Снайдер собрал для Украины более $1 268 000 на Ловца Shahed через глобальную инициативу UNITED24. Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты от российских атак.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, благодаря новому сбору можно закупить еще больше ловцов ударных дронов-камикадзе.

— Благодарен нашему амбассадору Тимоти Снайдеру и каждому, кто сделал свой вклад в усиление энергобезопасности Украины.

Всего через UNITED24 на Ловца Shahed задонатили 11 278 раз. В частности, сбор поддержали государственный секретарь США (2009-2013) Хиллари Клинтон, а также израильский историк и профессор Ювал Ной Харари.