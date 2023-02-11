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Как 500 атомных бомб: в Турции оценили мощность землетрясения 6 февраля

Валентина Летяк, редактор ленты
землетрус у Туреччині 6 лютого 2023
Фото: Getty Images

Разрушительные землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6, в результате которых в 10 провинциях Турции погибли уже более 20 тыс. человек, по мощности эквивалентны взрыву 500 атомных бомб.

Об этом заявил генеральный менеджер Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Орхан Татар.

— Продолжительность первого сильного землетрясения составила 65 секунд. Разрушительный эффект второго землетрясения составил 45 секунд. Населенные пункты в зоне бедствия очень сильно трясло в течение почти 2 минут. Энергия, высвобожденная во время первого землетрясения, сравнима с энергией 500 атомных бомб, — подчеркнул он.

По его словам, уже зафиксировано более 2 тыс. афтершоков, и они не прекращаются, большинство повторных толчков — силой 4 балла.

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Он также предупредил, что из-за афтершоков есть опасность схождения лавин в некоторых регионах.

По состоянию на 11 февраля в результате землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля погибли 24 490 человек, более 80 тыс. ранены.

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Источник: DHA

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