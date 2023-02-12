Мужчина, который держал за руку мертвую дочь после землетрясения, рассказал, как пытался ее спасти
Месут Хансер, который на фото держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, сказал, что она умерла во время землетрясения, не имея шансов спастись.
В результате разрушительного землетрясения в Турции мужчина потерял и других членов семьи, в частности свою мать, двух старших братьев и невестку.
Хансер смог добраться до своей дочери через три дня. В Кахраманмарасе она навещала бабушку по отцовской линии.
– Это было очень плохо. Я пошел туда, как только услышал. Я пытался один, руками вытащить свою дочь, но, к сожалению, я не смог ее спасти, – сказал Хансер в комментарии CNN Turk.
Во время землетрясения Ирмак лежала в постели. Девушку придавило бетонными плитами и засыпало осколками от разбитых окон.
По словам Хансера, власти не смогли доставить строительный подъемник, чтобы помочь вытащить тело его дочери.
Мужчина также отметил, что после землетрясения у него нет дома.