Февраль, 12 в 18:36

Месут Хансер, который на фото держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, сказал, что она умерла во время землетрясения, не имея шансов спастись.

В результате разрушительного землетрясения в Турции мужчина потерял и других членов семьи, в частности свою мать, двух старших братьев и невестку.

Хансер смог добраться до своей дочери через три дня. В Кахраманмарасе она навещала бабушку по отцовской линии.

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– Это было очень плохо. Я пошел туда, как только услышал. Я пытался один, руками вытащить свою дочь, но, к сожалению, я не смог ее спасти, – сказал Хансер в комментарии CNN Turk.

Во время землетрясения Ирмак лежала в постели. Девушку придавило бетонными плитами и засыпало осколками от разбитых окон.

По словам Хансера, власти не смогли доставить строительный подъемник, чтобы помочь вытащить тело его дочери.

Мужчина также отметил, что после землетрясения у него нет дома.