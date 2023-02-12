Для проведения разведки: в Польшу прибыли арендованные у США дроны MQ-9A Reaper

Февраль, 12 в 16:01

На территорию Польши прибыли арендованные у США беспилотники MALE MQ-9A Reaper, которые в дальнейшем проведут разведку на восточной границе государства.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, дроны MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper были арендованы у США в рамках срочной оперативной потребности.

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Согласно плану, беспилотники будут использовать Военно-воздушные силы Польши, чтобы провести разведку на восточной границе.

MQ-9 Reaper — это разведывательно-ударные дроны с размахом крыльев 20 м и максимальным взлетным весом более 4,7 кг.

Беспилотники имеют турбовинтовые двигатели, позволяющие развивать скорость более 445 км в час, а максимальная продолжительность полета — около 27 часов.

Дрон может быть вооружен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса воздух-земля, корректируемыми бомбами Mark 82 и другим вооружением.