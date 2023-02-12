НАТО планирует продлить мандат Столтенберга еще на год, сам генсек против — СМИ

Февраль, 12 в 12:46

Страны-члены НАТО решили продлить мандат генерального секретаря организации Йенса Столтенберга еще на год, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленных чиновников в дипломатических кругах.

По информации источников, 30 стран военного союза якобы достигли неофициальной договоренности о продлении срока полномочий Столтенберга до апреля 2024 года из-за его выдающихся достижений во время войны в Украине.

В НАТО также считают, что продление мандата гарантировало бы “стабильность во главе альянса в сложное время”.

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Страны-члены хотят, чтобы Столтенберг председательствовал на юбилейном саммите НАТО по случаю 75-й годовщины организации, который должен состояться в Вашингтоне в апреле 2024 года.

Фактически срок его полномочий на посту генсека заканчивается 30 сентября 2023 года. С другой стороны, сам Столтенберг не хочет продлевать мандат. Об этом утром 12 февраля заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

— Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевали трижды, и в целом он прослужил почти девять лет…Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата, — подчеркнула она.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что через два года Украина сможет стать полноценным членом Европейского Союза, а после победы присоединится к Североатлантическому блоку.

Источник: Welt am Sonntag