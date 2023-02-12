После отказа выполнить приказ мужчину расстреляли: наемники ЧВК Вагнера рассказали об участии в войне

Февраль, 12 в 18:46

Двое бывших бойцов частной военной компании Вагнера, которые принимали активное участие в боевых действиях против Украины, заявили, что ехали “воевать с польскими наемниками”. Они попали в плен к ВСУ в конце прошлого года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на рассказ бойцов, с которыми пообщались журналисты. Личности наемников ЧВК не раскрывают, однако уточнили, что один из них отбывал 20-летний срок за непредумышленное убийство.

— Нас было 90 человек. 60 человек погибли в первом штурме, убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения, — прокомментировал он воспоминания из своего первого штурма в районе Белогоровки Луганской области.

Оккупант рассказал, что в случае неудачи первой группы отправляют сразу вторую, а через некоторое время третью.

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Второй наемник рассказал, что участвовал в пятидневном штурме под Лисичанском. По его словам, первые шаги через лес были тяжелыми из-за мин, в результате подрыва на которых семеро из 10 бойцов погибли сразу.

— Мы не могли отступить без приказа. Если мы не выполним приказ, то нас убьют, — поделился наемник ЧВК Вагнера.

Он рассказал, как один из мужчин остался на позиции из-за страха, поскольку это был его первый штурм. Российская сторона отдала приказ бежать вперед, а он отказался и спрятался под деревом.

Командование РФ узнало об этом случае, после чего его отвели на 50 м от базы. Там он выкопал себе могилу собственноручно, а затем его расстреляли.

По словам оккупантов, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, где они отбывали наказание. Он предлагал заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование, однако умолчал об опасности на войне против Украины.

По словам одного из оккупантов, они не думали, что воины ВСУ действительно будут бороться за свою родину и семьи, узнав об этом якобы только в Украине.