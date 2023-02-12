Февраль, 12 в 19:46

Число погибших в результате разрушительного землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии возросло до 33 181 человека.

Как сообщили в Турецком координационном центре по чрезвычайным ситуациям SAKOM, в стране погибли 29 605 человек. В Сирии землетрясение унесло жизни 3 576 граждан.

Неправительственная добровольная организация Белые каски, которая в пятницу объявила об окончании поисково-спасательных операций, заявила CNN, что общее число погибших, как ожидается, будет гораздо выше.

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По данным муниципалитета Стамбула, 10-летнюю девочку спасли в провинции Хатай на юге Турции спустя 147 часов после землетрясения.

Поисково-спасательные службы вытащили девочку по имени Кади из-под завалов и перенесли ее на носилках, чтобы оказать медицинскую помощь.

В той же провинции спасли 35-летнего мужчину Мустафу Сарыгюль. Спустя 149 часов после землетрясения его тело обнаружили среди руин шестиэтажного жилого дома.

Поисково-спасательные группы, а также военнослужащие и члены румынской поисково-спасательной группы пять часов работали над спасением мужчины.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что анонимный мужчина из США пожертвовал $30 млн пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

— Глубоко тронут примером анонимного пакистанца, который зашел в посольство Турции в США и пожертвовал $30 млн пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Это такие замечательные акты благотворительности, которые позволяют человечеству одержать победу над, казалось бы, непреодолимыми трудностями, — написал премьер-министр в Twitter.

Агентство Anadolu, один из государственных медиа-каналов Турции, подтвердило эту новость.

Власти Турции задержали ряд лиц, ответственных за строительство домов, свалившихся в результате разрушительного землетрясения, пишет CNN.

В субботу, 11 февраля, на Кипре задержали владельца строительной компании Хасана Альпаргюна. Прокуратура города Адана выдала ордер на задержание 62 человек в связи с расследованием.

Также арестовали Мехмета Яшара Джошкуна, являющегося подрядчиком Rönesans Residence, многоэтажного дома класса люкс в провинции Хатай.

Он был задержан властями в аэропорту Стамбула в пятницу при попытке побега в Черногорию.

Кроме того, по меньшей мере 98 человек были арестованы по подозрению в разграблении поврежденных зданий или обмане жертв землетрясения.

Правоохранители изъяли шесть пистолетов, три винтовки, драгоценности, банковские карты, $11 тыс. и 70 тыс. турецких лир (около $3,7 тыс.) наличными.

Еще два человека были арестованы после того, как они притворялись гуманитарными работниками и, вероятно, пытались украсть шесть грузовиков с едой для жертв землетрясения в провинции Хатай.