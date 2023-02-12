Февраль, 12 в 19:43

Грузинские сейсмологи за сутки зафиксировали четыре землетрясения, три из которых произошли на западе Грузии и одно — на юге.

Это следует из данных Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 на юге в 17:55 по тбилисскому времени 12 февраля.

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Эпицентр находился в двух километрах от города Ахалкалаки (край Самцхе-Джавахети) в районе села Дилиска. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км.

Перед этим два землетрясения с магнитудами 4,4 и 3,3 были зафиксированы на западе Грузии в 12:07 и 12:21 12 февраля по грузинскому времени.

Данные сейсмологов указывают, что оба землетрясения находились неподалеку от курорта Бахмаро, что находится в муниципалитете Гурийского края.

Перед этим, 11 февраля в 19:33 по времени Тбилиси, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 возле того же курорта Бахмаро.

На данный момент отсутствуют данные о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясений.

Напомним, 6 февраля на территории Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате стихийных бедствий в Турции и Сирии погибло уже более 24 тыс. человек, более 80 тыс. ранены.