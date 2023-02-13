Австрия отказывается тренировать украинских военных на танках Leopard 2

Февраль, 13 в 16:39

Австрия не хочет тренировать украинских военных на основном боевом танке Leopard 2.

Это подтвердила министр обороны Клаудия Таннер в письменном заявлении для Ö1 Morgejournal, пишет Kurier.

— Это было суверенное решение каждого государства — поддерживать Украину в рамках его законов, – говорится в сообщении.

Австрия имеет единственный танковый батальон, базирующийся в Уэльсе. Он насчитывает 48 боевых танков Leopard 2.

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Австрийский эксперт по международному праву Ральф Яник сказал, что нейтралитет учений не является препятствием, поскольку в этом отношении есть решение ЕС.

Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 уже проходят обучение иностранные солдаты, например, из стран НАТО Венгрии и Чехии, сообщает Ö1 со ссылкой на армию.

— Если вы не тренируете украинских солдат, вы делаете это по политическим причинам, — сказал Яник, намекая на чувствительную внутриполитическую дискуссию о нейтралитете.

Австрийская интерпретация кажется суровой по сравнению с другими нейтральными странами Европы. Например, нейтральная Ирландия учит украинских солдат разминированию. А в Швейцарии сейчас идут дебаты относительно того, стоит ли разрешать передавать Украине оружие местного производства.

31 января стало известно, что Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие Украине. Свою позицию эти страны объясняют якобы желанием “предотвратить дальнейшую эскалацию”.

Источник: Kurier