Строители, водители, медсестры: в Польше составили список самых дефицитных профессий на 2023 год
На начало 2023 года на рынке труда Польши больше не хватает строителей, слесарей, водителей, электриков, работников фабрик, врачей, учителей и т.д. Наиболее дефицитными являются 27 профессий.
Об этом свидетельствуют данные из отчета Барометр профессий 2023 года, сообщает портал Yavp.pl.
Больше всего рынок труда требует электриков, электромонтеров, сварщиков, каменщиков – то есть людей строительных профессий. Есть вакансии водителей, механиков, швей. Нужны рабочие руки на птицефабриках и складах.
Значительный дефицит фиксируется в системе здравоохранения. К примеру, медицинских сестер и акушерок не хватает в 90% регионов. Причем в 84 уездах по всей Польше эта проблема значительна.
Список самых дефицитных профессии в Польше на 2023 год:
- Строительные столяры, кровельщики, каменщики, штукатуры, сварщики, слесари
- Электрики, электромеханики и электромонтеры
- Физиотерапевты и массажисты; медсестры и акушерки; врачи
- Водители автобусов, грузовых автомобилей и TIR; механики автотранспорта
- Повара
- Складские работники
- Учителя общеобразовательных предметов, профессионально-технических предметов, специальных школ
- Лица, ухаживающие за пожилыми людьми или людьми с инвалидностью
- Специалисты бухгалтерского учета
- Психологи и психотерапевты
Каждый четвертый уезд Польши сталкивается с проблемой наличия профессиональных водителей. Именно они чаще всего сменяют работу – в последнее время это сделали 41% представителей этой профессии.
В отчете отмечается, что из списка дефицитных профессий исчезли пекари. Причиной тому стало закрытие пекарен из-за значительного удорожания энергоносителей.