Февраль, 13 в 15:22

На начало 2023 года на рынке труда Польши больше не хватает строителей, слесарей, водителей, электриков, работников фабрик, врачей, учителей и т.д. Наиболее дефицитными являются 27 профессий.

Об этом свидетельствуют данные из отчета Барометр профессий 2023 года, сообщает портал Yavp.pl.

Больше всего рынок труда требует электриков, электромонтеров, сварщиков, каменщиков – то есть людей строительных профессий. Есть вакансии водителей, механиков, швей. Нужны рабочие руки на птицефабриках и складах.

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Значительный дефицит фиксируется в системе здравоохранения. К примеру, медицинских сестер и акушерок не хватает в 90% регионов. Причем в 84 уездах по всей Польше эта проблема значительна.

Список самых дефицитных профессии в Польше на 2023 год:

Строительные столяры, кровельщики, каменщики, штукатуры, сварщики, слесари

Электрики, электромеханики и электромонтеры

Физиотерапевты и массажисты; медсестры и акушерки; врачи

Водители автобусов, грузовых автомобилей и TIR; механики автотранспорта

Повара

Складские работники

Учителя общеобразовательных предметов, профессионально-технических предметов, специальных школ

Лица, ухаживающие за пожилыми людьми или людьми с инвалидностью

Специалисты бухгалтерского учета

Психологи и психотерапевты

Каждый четвертый уезд Польши сталкивается с проблемой наличия профессиональных водителей. Именно они чаще всего сменяют работу – в последнее время это сделали 41% представителей этой профессии.

В отчете отмечается, что из списка дефицитных профессий исчезли пекари. Причиной тому стало закрытие пекарен из-за значительного удорожания энергоносителей.