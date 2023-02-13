Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Строители, водители, медсестры: в Польше составили список самых дефицитных профессий на 2023 год

Марта Бондаренко, редактор ленты
Строители, водители, медсестры: в Польше составили список самых дефицитных профессий на 2023 год
Фото: Pixabay

На начало 2023 года на рынке труда Польши больше не хватает строителей, слесарей, водителей, электриков, работников фабрик, врачей, учителей и т.д. Наиболее дефицитными являются 27 профессий.

Об этом свидетельствуют данные из отчета Барометр профессий 2023 года, сообщает портал Yavp.pl.

Больше всего рынок труда требует электриков, электромонтеров, сварщиков, каменщиков – то есть людей строительных профессий. Есть вакансии водителей, механиков, швей. Нужны рабочие руки на птицефабриках и складах.

Сейчас смотрят

Значительный дефицит фиксируется в системе здравоохранения. К примеру, медицинских сестер и акушерок не хватает в 90% регионов. Причем в 84 уездах по всей Польше эта проблема значительна.

Список самых дефицитных профессии в Польше на 2023 год:

  • Строительные столяры, кровельщики, каменщики, штукатуры, сварщики, слесари
  • Электрики, электромеханики и электромонтеры
  • Физиотерапевты и массажисты; медсестры и акушерки; врачи
  • Водители автобусов, грузовых автомобилей и TIR; механики автотранспорта
  • Повара
  • Складские работники
  • Учителя общеобразовательных предметов, профессионально-технических предметов, специальных школ
  • Лица, ухаживающие за пожилыми людьми или людьми с инвалидностью
  • Специалисты бухгалтерского учета
  • Психологи и психотерапевты

Каждый четвертый уезд Польши сталкивается с проблемой наличия профессиональных водителей. Именно они чаще всего сменяют работу – в последнее время это сделали 41% представителей этой профессии.

В отчете отмечается, что из списка дефицитных профессий исчезли пекари. Причиной тому стало закрытие пекарен из-за значительного удорожания энергоносителей.

Читайте
Почти все беженцы трудоспособного возраста из Украины нашли работу в Польше — исследование

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка