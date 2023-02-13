Франция призвала своих граждан срочно покинуть территорию Беларуси

Февраль, 13 в 18:08

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан, находящихся на территории Беларуси, уехать из страны.

Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения.

– В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия воздушного пространства Беларуси какие-либо поездки в Беларусь формально не рекомендуются, – говорится в сообщении.

МИД Франции предлагает своим гражданам без задержек покинуть страну автомобильным транспортом через пункты пропуска на границе с Литвой, Польшей или Латвией.

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В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны обратиться за выездной визой в службы Министерства внутренних дел Беларуси, – говорится в сообщении.

Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственный пункт пропуска, доступный путешественникам, следующим в Польшу, это Брест-Тересполь.

Напомним, Посольство США в Москве призвало своих граждан срочно покинуть территорию РФ, из-за непредсказуемых последствий полномасштабного вторжения российской армии в Украину, в частности: возможного задержания граждан США российскими спецслужбами, произвольного применения к ним местного законодательства, ограничения полетов в Россию и из России.